مباريات ساخنة تنتظر المحترفين المصريين.. ديربيات مُرتقبة واصطدام مع رونالدو

بعد نهاية التوقف الدولي

مباريات ساخنة تنتظر المحترفين المصريين بعد نهاية التوقف الدولي والمشاركة مع الفراعنة في مباراتي زامبيا والجزائر وديًا استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

وتواجد مع منتخب مصر سباعي المحترفين وهم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، ومصطفى محمد مهاجم نانت، وعمر مرموش نجم فرانكفورت ومحمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور التركي، وفتحي حمدي لاعب الوكرة القطري، وطارق حامد نجم ضمك السعودي.



فاز منتخب مصر على زامبيا بهدف نظيف، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي مباراة الجزائر بهدف لكلاهما، وأحرز هدفي الفراعنة في المباراتين حمدي فتحي.



محمد صلاح وديربي الميرسيسايد:



ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول الكثير من المباريات القوية مع الريدز على رأسها ديربي الميرسيسايد أمام جاره اللدود إيفرتون على ملعب أنفيلد المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



بعدها يستعد ليفربول بقيادة "مو" لمواجهة أوروبية أمام تولوز الفرنسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، المقرر لها في نهاية شهر أكتوبر الحالي.



ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة بعد مشاركته في ثمان مباريات، فيما يتصدر مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.



النني وديربي لندني:



يستعد آرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي محمد النني لمباراة قوية أمام تشيلسي في ديربي لندني يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويتطلع "النني" للعودة للمشاركة من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي جعلته يغيب طويلا عن الملاعب.



قبل أن يسافر المدفعجية إلى إسبانيا لمواجهة إشبيلية يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويتواجد الفريق اللندني في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد تحقيقه فوز في مباراة وتلقيه خسارة مثلها، فيما يتصدر الجانرز جدول البريميرليج مع جاره اللدود توتنهام هوتسبير برصيد 20 نقطة لكلاهما.



ثم يستضيف آرسنال شيفيلد يونايتد في نهاية شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخوض ديربي لندني جديد أمام وست هام يونايتد في دور الـ16 من كأس الرابطة في مطلع نوفمبر.



تريزيجيه يستعد لمواجهة متصدر الدوري التركي:



بعد عودة محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور، لصفوف فريقه التركي، يستعد لمواجهة مهمة أمام ألانيا سبور يوم الإثنين المقبل في الجولة التاسعة من الدوري التركي، قبل أن يحل ضيفا على فاتح قرا جمرك في نهاية شهر أكتوبر الحالي ثم يصطدم مع متصدر جدول ترتيب الدوري التركي، فنربخشة في 4 نوفمبر المقبل، قبل أن يستضيف قونيا سبور.



ويحتل طرابزون سبور المركز السابع ويملك في رصيده 12 نقطة بعد خوضه 8 مباريات، فيما يتصدر فنربخشة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، ولم يقدم تريزيجيه سوى صناعة هدف وحيد لكنه لم يحرز أي هدف.

مصطفى محمد يتطلع للمنافسة على لقب الهداف:

يستعد مصطفى محمد مهاجم نانت للعودة للمشاركة مع فريقه الفرنسي بعد نهاية العقوبة التي أوقعت عليه بالإيقاف لمدة مباراة بعد تعرضه للطرد في المباراة التي قبلها ضد رين ليغيب عن مباراة ستراسبورج.



بات مصطفى محمد جاهزا للمشاركة مع نانت ويستعد لخوض مباراة مونبيلييه في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي.



يأمل النجم الدولي المصري لمواصلة عروضه الرائعة التي يقدمها بعدما سجل خمس أهداف ليتواجد في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بالمناصفة مع وسام بد يدر مهاجم موناكو، وأكور أدامز لاعب مونبيلييه، خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 7 أهداف.



يتطلع مصطفى محمد للعودة إلى التهديف من جديد بعد غيابه لمباراتين عن تسجيل الأهداف بعدما فشل في هز شباك رين قبل أن يغيب عن لقاء ستراسبورج لتعرضه للإيقاف لمدة مباراة.



يتواجد نانت في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، ويملك في رصيده 11 نقطة بعد خوضه 8 مباريات، ويستعد الكناري لمواجهة مونبيلييه قبل أن يسافر لمواجهة نيس يوم 28 أكتوبر، بعدها يستضيف ستاد ريمس يوم 5 نوفمبر المقبل.



مرموش يستعد لمواجهة من العيار الثقيل:



يعود عمر مرموش إلى صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت، الذي سجل معه 4 أهداف خلال 12 لقاء خاضها معهم في كافة المسابقات.



يستعد فرانكفورت بقيادة مرموش لمواجهة هوفنهايم خارج الديار يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني، قبل أن يخوض مباراة أوروبية ضد هلسنكي الفنلندي في الدوري الأوروبي.



دورتموند:

ثم يلتقي فرانكفورت رفقة مرموش مع ضيف من العيار الثقيل ضد بوروسيا دورتموند المقرر له يوم 29 أكتوبر الحالي قبل أن يخوض مباراة أمام فيكتوريا كولون في الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا، قبل أن يخوض مباراة قوية أمام يونيون برلين خارج ملعبه في مطلع نوفمبر ضمن منافسات الدوري الألماني.



ويحتل فرانكفورت المركز الثامن في ترتيب الدوري الألماني ويملك في رصيده 10 نقاط بعد خوضه 7 مباريات، فيما يتواجد في المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي بعدما جمع ثلاث نقاط من مباراتين.

طارق حامد ضد رونالدو:

يستعد ضمك بقيادة طارق حامد لمواجهة من العيار الثقيل أمام النصر بقيادة "الدون" كريستيانو رونالدو يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي خارج أرضه قبل أن يلتقي مع فريق الأخدود.



ثم يلتقي ضمك مع الخليج خارج الديار في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 30 أكتوبر الجاري، قبل أن يواجه التعاون في مطلع نوفمبر المقبل، بعدها يلتقي مع أهلي جدة.



وأنتقل طارق حامد لـ ضمك في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من اتحاد جدة بعدما توج مع العميد بلقب الدوري السعودي في الموسم الكروي الماضي.



حمدي فتحي "الهداف":



يستعد حمدي فتحي للعودة إلى صفوف الوكرة ويلتقي مع أم صلال يوم 29 أكتوبر الحالي في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري القطري، قبل أن يستضيف فريق قطر في مطلع نوفمبر المقبل.



ونجح حمدي فتحي في تسجيل هدفي الفراعنة خلال التوقف الدولي في مباراتي زامبيا والجزائر، وكان النجم الدولي المصري أنتقل إلى صفوف النادي القطري قادما من النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية، ويعتبر "فتحي" أحد العناصر الأساسية لفريق الوكرة.



ويتواجد الوكرة بقيادة حمدي فتحي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري، ويملك في رصيد 11 نقطة بعد خوضه 5 مباريات بفارق نقطتين عن المتصدر.

