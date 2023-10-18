استمرار فعاليات أسبوع التبرع بالدم لصالح غزة بجامعة جنوب الوادي

استمرت، اليوم الأربعاء، حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين بجامعة جنوب الوادي والتي أطلقتها أسرة طلاب من أجل مصر.

و تفقد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع، والدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين امام المسرح المكشوف.

حيث تشهد الحملة إقبالا كبير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة كما تفقد رئيس الجامعة حملة التبرع بالدم بكلية العلاج الطبيعى بحضور الدكتور محمود الشاذلى عميد الكلية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى بالكليه.

وبدأت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي، قبل أيام تنظيم أسبوع للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة.



