قرار جديد بشأن محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارًا بتأجيل محاكمة 5 متهمين بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، إلى جلسة 25 أكتوبر للمرافعة.

النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما وجهت للمتهمين، اتهامات تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

هددتها بتشويه وجهها.. إحالة متهمة بالتعدي على سيدة للجنايات في المعصرة



أصدرت نيابة حلوان الجزئية، قرارًا يقضي بإحالة سيدة إلى الجنايات، في ضوء اتهامها بالتعدي على سيدة أخرى داخل مسكنها، وتهديدها بتشويه وجهها في منطقة المعصرة، بسبب رفضها رد أموالها.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة، التي أنكرت الاتهام، حيث أشارت أنها ذهبت لها لمطالبتها برد المبلغ المالي ولكنها رفضت وتعدت عليها بالسب والقذف بألفاظ نابية، دون أن ترد ترد عليها بأي اعتداء.

فيما أكدت المجني عليها أن المتهمة معروفة بإقراض الأشخاص مبالغ مالية حتى يتم سداد ديونهم مقابل ربح مادي وفي تحديد موعد معين لاستعادة المال، ولكنها تعثرت في سداد المبلغ المالي، وبسبب مماطلتها في سداده تفاجأت بالمبلغة ضدها اقتحمت منزلها وبحوزتها سلاح أبيض كما هددتها بتشويه وجهها.



من ناحية أخرى، ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 8 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد مدير بإحدى الشركات لقيامه بالتعاقد مع (إحدى الشركات المملوكة للدولة)، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الشركات).

كما قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها حسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 8.760.000 مليون جنيه تقريبًا.