مواجهة التعديات ومتابعة مستوى الخدمات والمرافق بمراكز وقرى  بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بالتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية وتنظيم القوافل الطبية المجانية والإشراف على المبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات

حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي عن رفع القمامة والمخلفات بمنطقة كورنيش النيل والمدخل الشمالي للمدينة والطريق الدائري وحي الرمد وشارع حنين وجسر إسلام وشارع عبد السلام عارف وشارع أحمد عرابي وشارع الروضة، بجانب قص وتهذيب أفرع الأشجار داخل مشتل شارع 17 وحديقة الخالدين، كما تم إيقاف أعمال حفر خارج الحيز العمراني على الطريق الدائري بمدخل منقريش وإزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بنعيم.

في حين أشرفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة ناصر سيف، على تيسير الإجراءات التنظمية لتنفيذ القوافل العلاجية وصرف الأدوية بالمجان ببعض قرى المركز، كما تم التنسيق مع قطاع التموين لتنفيذ حملة مكثفة لضبط الأسواق ، وقد أسفرت عن ضبط مصنع منتجات ألبان يدار بدون ترخيص ، فضلاً عن ضبط 2500 علبة سجائر غير معلوم مصدرها وتحرير محاضر لمخالفات تموينية وبيئية وصحية أخرى.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تحت إشراف حمادة راضي برفع المخلفات من الطرق والشوارع بشوارع وميادين المدينة والطرق المؤدية إليها وقرى الميمون - قمن العروس - إطواب - ميدوم - أبوصير الملق- إنفسط وتسوية الشوارع وتمهيدها ببعض قرى المركز، فيما تم تنفيذ قرارات الإزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء على مساحات من الأرض الزراعية ومخالفات البناء بصفط الشرقية في حضور مسئولي حماية الأرض الزراعية.

من جانبها تابعت الوحدة المحلية بسمسطا تحت إشراف نشأت معبد رئيس المدينة نتائج الحملة التموينية التي نفذتها الوحدة بالتنسيق مع إدارتي الصحة والتموين حيث تم خلالها المرور على عدد من المنشآت التجارية والمطاعم، وقد أسفرت عن تحرير عدة محاضر تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم توافر الاشتراطات الصحية، علاوة على إعدام 25زجاجة من الخل مجهول المصدر، 3.5كجم ك من الحلويات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع القمامة من المنازل وإرسالها لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، بجانب إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق المركز.

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