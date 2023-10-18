الدكتور عبد الكريم محمد عبد اللطيف وكيلا لكلية العلوم بالفيوم

أصدر الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم قرارًا بتعيين الدكتور عبد الكريم محمد عبد اللطيف محمد وكيلاََ لكلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جهه أخرى شهد الدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم بالفيوم ندوة تحت شعار (صوتك مستقبلك.. انزل وشارك) التي نظمها مركز إعلام الفيوم بالتعاون مع كلية العلوم، بحضور الدكتورة سمية جودة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نادية عبد العزيز وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عبد الكريم محمد رئيس مجلس قسم علم الحيوان بكلية العلوم، و حمدي سعيد وكيل الوزارة بقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بشمال الصعيد، و سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة السيمنار بكلية العلوم.

أكد الدكتور صالح العوني أن الانتماء والولاء للوطن يعد شرطًا أساسيًّا لمن أراد تحقيق الإنجازات والنجاحات، مضيفًا أن البناء الحقيقي هو الاستثمار في عقول البشر.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية تعد ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، وأن التكاتف والتماسك والالتفاف حول قيادتنا السياسية من الأمور المهمة التي يجب أن نسعى إليها، كما دعا الطلاب إلى المشاركة في الحياة السياسية وأهمية إثبات الذات في بناء الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد العزة والكرامة رغم أنف الحاقدين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

واوصت الدكتورة سمية جودة الطلاب بأهمية النزول والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون لهم دور إيجابي في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية الحالية.

كما أكدت الدكتورة نادية عبد العزيز أن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء أوطاننا، وأوصت الطلاب بأن يكونوا أشخاصًا إيجابيين، وأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الادلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة.

و أوضحت أهمية الاندماج في الحياة السياسية بشكل عام، من خلال المشاركة في الأحزاب السياسية، وتفعيل دور المواطنة من خلال المشاركة الفعالة في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وأكد الدكتور عبد الكريم محمد ضرورة تلبية نداء الوطن وذلك من خلال المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات الرئاسية القادمة بشكل خاص.

وأشار إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة تعد نوعًا من أنواع رد الجميل للوطن الذي يسوده الحرية والأمن والأمان.

وصرح حمدي سعيد بضرورة التحلي بروح الوطنية والانتماء لبلدنا الحبيب مصر، ووجه النصائح للطلاب بالتركيز على الأفكار الإيجابية في كافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في الحياة السياسية لما لها من دور كبير في ترك بصمة واضحة في بناء المجتمع.

وخلال كلمتها أشارت سهام إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بتدشين حملة كبيرة بعنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" على مستوى محافظات مصر، وكانت من أهم الفئات المستهدفة بالحملة هي فئة الشباب، محذرةً إياهم من الانسياق خلف الفتن والشائعات من خلال إثراء الوعي السياسي وإدراك حقيقة الأمور.







