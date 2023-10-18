موعد مواجهة الزمالك المقبلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مواجهاته المحلية في مسابقة الدوري الممتاز، بملاقاة نظيره سموحة المقرر لها السبت المقبل ، لحساب الجولة الرابعة من البطولة المحلية .



وقاد الكولومبي أوسوريو ، تدريبات الأبيض الجماعية صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة ، عقب عودته من فترة الإجازة القصيرة التي قضاها رفقة أسرته في بلاده.



كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قد عقد جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء ، استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

تعليمات فنية ..

وشرح مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأبيض وأحمد مجدي المدرب المساعد للاعبين بعض التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني لتنفيذها في التقسيمة الفنية للفريق.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على منح التعليمات بشكل مستمر للاعبين داخل التقسيمة، وإبداء ملاحظاته على أداء كل لاعب.

كما انتظم ثلاثي الزمالك الدولي أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي .

وتواجد الثلاثي في تدريبات الزمالك بعد العودة من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات.