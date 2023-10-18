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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وقفة شعبية لتأيد الرئيس السيسي بعد رفضه لتهجير سكان غزة (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو لوقفة تأييد شعبية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد كلمته حول رفض التهجير القسري لسكان غزة.

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التهجير القسري للفلسطينيين

وأظهر مقطع الفيديو التأييد الشعبي لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول محاولات ورغبات في التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الداخل المصري".

فلسطين عربية

وهتف المتواجدون دعما لغزة: "فلسطين عربية.. فلسطين حرة أبية، يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكي ليوم الدين، يا فلسطين يا فلسطين إحنا فداكي ليوم الدين، دم الشهداء مش هيروح، فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية".

وغيرها من الهتافات الداعمة للشعب الفلسطيني، مع رفع العلمين المصري والفلسطيني".

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