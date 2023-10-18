بيطري الشرقية يتابع الحالات الملقحة اصطناعيًا لرؤوس الماشية

تابعت إدارة التلقيح الاصطناعي بمديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، الحالات الملقحة اصطناعيا لرؤوس الماشية خلال شهر أغسطس في عدد من الوحدات البيطرية التابعة لإدارات (فاقوس - الحسينية - أبوكبير) البيطرية.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية، الذي يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية، وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

ووجه اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي هاشم، وكيل الوزارة للطب البيطري بالشرقية، بضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، وعمل ندوات إرشادية لتوعية وتشجيع صغار المربين على أهمية التوسع فى تنفيذ مشروع التحسين الوراثي للسلالات المصرية، ونشر السلالات الجديدة التي تحقق إنتاجية عالية من اللحوم والألبان لتحقيق النمو المطلوب لزيادة الثروة الحيوانية، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.