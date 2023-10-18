محافظ المنيا.. تكثيف المرور على المنشآت الصحية

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية للوحدات المحلية القروية، والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم ومتابعة المنشآت الصحية.

وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، وفي السياق هذا، تفقد اللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الحالة العامة بمجلس قروى دمشير، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والانضباط من قبل الموظفين بالقطاعات الخدمية بنطاق الوحدة المحلية، والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية للحضور والانصراف، والوقوف على مدى الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بمنظومة النظافة.

كما تابع رئيس المركز، سير العمل بالوحدة الصحية لقرية بنى حسن الأشراف التابعة لمجلس قروي دمشير، ووحدات صحية بقرى، بني أحمد الغربية، وطهنشا، ودير عطية، ونزلة حسين، والشرفا، وسوادة، وتله، وبني محمد سلطان، وبني مهدي، والمطاهرة البحرية، للوقوف على حالة الانضباط وتوافر الأدوية، والمستلزمات والأمصال، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وحالة النظافة، ومتابعة سير العمل لتقديم خدمة صحية متميزة، وتم إحالة 57 موظفًا للتحقيق وتوقيع الجزاءات حيال المقصرين.

وفي استجابة فورية لشكوى عدد من أهالي قرية بنى حسن الأشراف، والخاصة بتراكم القمامة والحشائش بأحد المناطق بجوار الوحدة الصحية بالقرية، وجه رئيس مركز المنيا، مسئولي الوحدة القروية، برفع المخلفات وإزالة الحشائش بالتنسيق مع الوحدة الصحية.

كما تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، سير العمل بعدد من المستشفيات بنطاق المركز، شملت مستشفى سمالوط التخصصي بحى شمال المدينة، ومستشفى اليوم الواحد، بحى شرق المدينة، وذلك للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والوقوف على احتياجات المنشآت الطبية من مستلزمات وأدوات طبية وأدوية، ومتابعة مدى التزام أطقم الأطباء والعاملين، حيث تابع سير العمل فى أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى التخصصي، وأقسام "المعمل والأشعة والاستقبال وعيادات الجراحة، والأطفال، والباطنة والعناية" بمستشفى اليوم الواحد.

ومن جانبه، تابع تاج أبو سداح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، سير العمل بمستشفى أبوقرقاص المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، حيث تم رصد عدد من المخالفات، موجها بتشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات ومعاقبة المقصرين، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

وفي مركز ومدينة مطاي، أكد هشام فايز رئيس المركز، على متابعة سير العمل في مجالس قروية شملت حلوة وإبوان، لمتابعة الانضباط والمخازن والإيرادات، وأعمال التنظيم، وكذلك الوحدات الصحية بقريتي الروضة، وحلوة، للتأكد من مدى جودة تقديم الخدمة الصحية، ومتابعة الانضباط بالحضور والانصراف، وتواجد النوبتجيات في مواعيدها، وتوافر الأمصال وتوافر ألبان الأطفال، ومتابعة مستوى النظافة بالوحدات الصحية بقطاع منبال.