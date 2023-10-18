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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير علاقات دولية: "قصف المستشفى المعمداني جريمة حرب" (فيديو)

غزة
غزة

قال الدكتور أحمد سيد خبير العلاقات الدولية: “إنّ إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي والأرض المحروقة، مشددًا على أن لها أهدافًا واضحة، التي لا تتمثل في الرد على ما حدث في 7 أكتوبر ولكن ممارسة كل أنواع القهر على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ثم خارج الحدود”.

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 قصف المستشفى المعمداني: 

 أضاف "سيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن قصف المستشفى المعمداني جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنها لم تكن لتحدث لولا أن هناك حماية دولية ودعمًا دوليًا من جانب أمريكا والمجتمع الغربي. 

الدعم الغربي والأمريكي:

 تابع أن الأسوأ لم يأتِ بعد والمستقبل في ظل هذه المعطيات والدعم الغربي والامريكي تحديدًا لإسرائيل، إذْ حصلت دولة الاحتلال على التفويض المطلق كي تفعل ما تشاء في قطاع غزة.
 

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