الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج يعلن دعمًا مطلقًا للرئيس السيسي

أعلن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج دعمه المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ويؤكد تأييده لكل ما خرج عن الرئيس في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالمستشار الألماني شولتش والذي عقد في القاهرة قبل ظهر اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر، والذي تناول فيه القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في قطاع غزة الآن.

ويرى الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبّر بوضوح عن موقف الدولة المصرية التي ترفض من جانب تصفية القضية الفلسطينية، ومن جانب آخر هجرة أو تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء بالأراضي المصرية.

ويذهب الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أن ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصاب كبد الحقيقة حينما أعلن أنه في حال دعوة الشعب المصري إلى التظاهر رفضا للمخطط الخبيث الرامي إلى توطين سكان قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء فإن الملايين بل عشرات الملايين سيخرجون في الشوارع، تعبيرا عن رفضهم لهذه الفكرة الخبيثة.

ويؤكد الاتحاد دعمه المطلق للمواقف الثابتة لمصر الخاصة بالقضية الفلسطينية التي هي القضية المحورية في المنطقة كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لا يمكن أن يعم السلام المنطقة دون حل عادل لها.

هذا ويعلن الاتحاد أن كل فروعه وجميع منتسبيه من مؤسسات أهلية وجمعيات وأفراد في كل دول العالم تؤيد كل ما تتخذه القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات تهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، معلنين أنفسهم جنودا يتقدمون الصفوف تحت قيادة زعيم الأمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.