إعلام قنا ينظم ندوة عن دور المرأة في صناعة القرارات السياسية

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان"دور المرأة في صناعة القرارات السياسية" ضمن الحملة الاعلامية"صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية.

أقيمت فعاليات الندوة بوحدة الشئون الاجتماعية بقرية دندرة، وحاضر بالندوة الدكتورة هدي سعدى، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع قنا، وبحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعية الاساسية ومشرف عام المبادرات الرئاسية، وأدار اللقاء سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بالمجمع.

وقال يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن رفع الوعي المجتمعي وحث المواطنين علي المشاركة الايجابية، يأتى ضمن اهتمامات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وضمن توجيهات الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، حيث جرى إطلاق حملة "صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية.

أكدت الدكتورة هدي السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا ، الدور الهام للمرأة داخل الأسرة وتأثيرها على أفكارهم وقناعاتهم، فضلاً عن دورها في بناء المجتمع، وضرورة أن يكون لها دورها فى المشاركة السياسية وحث الجميع على المشاركة الإيجابية.

ووأوضحت السعدي، بأن المشاركة الفعالة الإيجابية للمرأة تبدأ من التصويت في الانتخابات وهو حق يكفله دستور الدولة، التى تعمل جاهدة لتذليل كافة القيود التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة، مؤكدة علي دور المشاركة الايجابية وانعاكسها على تحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد بما يؤدي إلي تحقيق تنمية حقيقية بالمجتمع.

فيما تحدثت الدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعية الأساسية ومشرف عام المبادرات الرئاسية، عن أهمية المبادرات الرئاسية ودورها في تقديم رعاية طبية بجميع محافظات الجمهورى، والتى تأتى ضمن جهود الدولة لبناء دولة قوية وحديثة.

وأضافت فاروق، بأنه وفق توجيهات الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا تواصل مديرية الشؤون الصحية بقنا فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بجميع قرى ومدن محافظة قنا، حيث تتم عملية الرعاية الصحية من خلال فريق طبي متخصص، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، و ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والإعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالعيادات المتنقلة والوحدات الصحية.