مدرب أستراليا يحدد مطلبًا قبل لقاء فلسطين بتصفيات المونديال

طلب جراهام أرنولد مدرب أستراليا، المسئولين ببلاده المساعدة في ضمان خوض المنتخب مباراته في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام المنتخب الفلسطيني.

وشدد المدرب إقامة المباراة في مكان آمن ومحايد بسبب المخاوف الأمنية في المنطقة.

من المقرر أن تلعب أستراليا مع منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية يوم 21 نوفمبر في مكان سيتم تحديده لاحقا.

وقال أرنولد: لا شك أننا سنحتاج إلى دعم الحكومة في هذا النوع من القرارات بشأن المكان الذي سنلعب فيه مع فلسطين وحتى لبنان بسبب ما يحدث في الوقت الحالي، فهو مخيف للغاية.

وأكمل: من الواضح أننا لسنا على دراية بكل ما يجري في الجانب الأمني للأمور في الشرق الأوسط، ولا شك أن الحكومة مهتمة بهذا الأمر أكثر منا لذا قدموا لنا بعض المساعدة حتى نلعب في أجواء آمنة وللحفاظ على سلامة الفريق.

وتغلبت أستراليا على نيوزيلندا 2-صفر وديا في لندن الثلاثاء، وهي آخر مباراة لها قبل مباراتها الافتتاحية في تصفيات كأس العالم 2026 أمام بنجلادش في ملبورن يوم 16 نوفمبر.