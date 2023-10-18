هددتها بتشويه وجهها.. إحالة متهمة بالتعدي على سيدة للجنايات في المعصرة

أصدرت نيابة حلوان الجزئية، قرارًا يقضي بإحالة سيدة إلى الجنايات، في ضوء اتهامها بالتعدي على سيدة أخرى داخل مسكنها، وتهديدها بتشويه وجهها في منطقة المعصرة، بسبب رفضها رد أموالها.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة، التي أنكرت الاتهام، حيث أشارت أنها ذهبت لها لمطالبتها برد المبلغ المالي ولكنها رفضت وتعدت عليها بالسب والقذف بألفاظ نابية، دون أن ترد ترد عليها بأي اعتداء.

فيما أكدت المجني عليها أن المتهمة معروفة بإقراض الأشخاص مبالغ مالية حتى يتم سداد ديونهم مقابل ربح مادي وفي تحديد موعد معين لاستعادة المال، ولكنها تعثرت في سداد المبلغ المالي، وبسبب مماطلتها في سداده تفاجأت بالمبلغة ضدها اقتحمت منزلها وبحوزتها سلاح أبيض كما هددتها بتشويه وجهها.

سقوط متهم بغسل الأموال في قبضة الأمن



ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 8 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد مدير بإحدى الشركات لقيامه بالتعاقد مع (إحدى الشركات المملوكة للدولة)، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الشركات).

كما قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها حسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 8.760.000 مليون جنيه تقريبًا.

الأمن يرصد 349 قضية مخدرات خلال 24 ساعة



واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات مُكثفة في إطار التصدي لجميع أشكال الخروج عن القانون.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 349 قضية مواد مخدرة بإجمالى 397 متهمًا إلى جانب نجاح الحملات في تنفيذ 82770 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فيما تباشر أجهزة الأمن بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد 4 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تربصوا للضحية أثناء عودته للمنزل بسبب خلافات الجيرة، ونشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل أحد المتهمين سلاحه الأبيض (سكين) فطعنوه عده طعنات مما أسفر عن مقتله في الحال.