مدحت عبدالهادي يقدم تقريرًا شاملًا لـ أوسوريو عن لاعبي الزمالك

قام مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقديم تقرير فني شامل للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة.

تدريبات الزمالك

وقدم مدحت عبد الهادي تقريرا فنيا للمدير الفني الكولومبي عن تدريبات الفريق في أخر يومين، بعدما عاد أوسوريو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادما من إنجلترا بعد رحلة قصيرة لزيارة أسرته.

وكان مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد قادا تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين خلال تواجد أوسوريو في انجلترا.

ووصل أوسوريو إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وقاد مران الفريق استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

و‏عاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.

ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقاد أوسوريو مران فريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.