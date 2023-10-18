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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استجابة للوفد.. قرى مركز أجا بالدقهلية تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت "بوابة الوفد الإلكترونية" شكوى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتاريخ 3/10/2023 تحت عنوان (نواب الدقهلية تتابع المراحل لتنفيذ مشروع حياة كريمة بجميع مراكز الدقهلية.. طلبات إحاطة بادخال قرية الديرس مركز أجا الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة).

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استجابة للوفد.. القومية لمياه الشرب تعلن تطوير مرافق مركز شربين بالدقهلية

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استجابة للوفد.. قرية بني قرة تدخل الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة

وقامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد على الشكوى المنشورة قائلة  نتشرف بالرد على ما جاء بالشكوى بأننا نحيط سيادتكم علمًا بأن محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجاري تنفيذ تطوير قري الريف المصري بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث إنه جارِ تنفيذ المرحلة الأولى بمركز شربين وسوف يتم تنفيذ المبادرة بباقي مراكز المحافظة بالمرحلة التالية.

الجريدة الورقية