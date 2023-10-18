حجم الدمار في الجانب الفلسطيني من معبر رفح بسبب العدوان الإسرائيلي (شاهد)

عرضت قناة “إكسترا نيوز” لقطات حية ترصد حجم الدمار الذي شهده الجانب الفلسطيني من معبر رفح جراء العدوان الإسرائيلي، والذي طال الطريق الرابط ما بين البوابة المصرية وبوابة غزة.

البوابة المصرية وبوابة غزة

واستعرض مراسل “إكسترا نيوز” من معبر رفح الدولي، حجم الدمار الكبير ما بين البوابة المصرية وبوابة غزة، والطرق الذى امتلأ بالحفر الكبيرة جراء الدمار.

دخول المساعدات الدولية لغزة

وعلق مراسل “إكسترا نيوز” قائلًا: "هذه الحفر تعوق دخول المساعدات الدولية الرابطة الآن عند معبر رفح، وأن هذا سيحتاج إلى وقت كبير من الزمن حتى يتمّ تهيئته لعبور الشاحنات، كما طال الدمار المنطقة اللوجستية التي تمّ تجهيزها لاستقبال المساعدات الدولية".

جدير بالذكر أن الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم عن استشهاد أكثر من 3300 شخص في قطاع غزة حتى الآن، وذلك حسبما أفاد موقع العربية.

وكان قد قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، أحمد جبريل إن الوضع الصحى فى غزة كارثى بسبب نفاد المواد الطبية والوقود.

وأضاف جبريل في تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز عربية" أن الوضع الصحي في غزة كارثي ويكاد أن ينهار بشكل كامل بسبب إخراج بعض المستشفيات عن الخدمة، فضلًا عن نفاد المواد الطبية والوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، مؤكدًا أن المستشفيات في قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات.

وأكد أنه لم يتم حتى اللحظة إحصاء عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة وإيصال المساعدات.