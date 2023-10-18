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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تواجد ثلاثي الزمالك في التدريبات بعد العودة من المنتخب الوطني

مران الزمالك
مران الزمالك

انتظم أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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عودة ثنائي الزمالك للمشاركة في التدريبات

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لاعب الزمالك يعود للمران الجماعي

تدريبات الزمالك

وتواجد الثلاثي في تدريبات الزمالك بعد العودة من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد للاعبين بعض التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني لتنفيذها في التقسيمة الفنية للفريق.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  المدير الفني على منح التعليمات بشكل مستمر للاعبين داخل التقسيمة، وإبداء ملاحظاته على أداء كل لاعب.
 

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