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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مجازر وحشية.. اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا يدين مجازر إسرائيل في غزة

الدكتور محمد الزفزاف
الدكتور محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا

أصدر اتحاد الجاليات المصرية فى اوروبا ومقره جينيف ويتراسه محمد الزفزاف وامينه العام محمود فضل بيانا ادان فيه
بشده المجزره الوحشيه التي ارتكبتها اسرائيل في قصفها لمستشفى المعمداني في غزه والذي راح ضحيته المئات من الابرياء .

انتهاك لحقوق الانسان واحترام حق الحياة  للشعوب

وأكد رئيس الاتحاد محمد الزفزاف، ان هذا القصف يؤكد مره اخرى على وحشيه الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه وعلى الانتهاك الحقيقي لحقوق الانسان واحترام حق الحياة  للشعوب، وان هذا القصف ياتى متواكبا مع زياره الرئيس الامريكي بايدن لاسرائيل  الذى طالما نادى بحقوق الانسان فى الوقت يبدى دعمه لاسرائيل.

وحشية الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة

وتابع: “نطالب بفتح ممرات لتفريغ غزة من اهلها لتقضى على فرصة انعقاد قمة كان يمكن ان تؤدى الى وقف سقف دماء الابرياء”.

واختتم: “ ان شعب غزة الان يسطر فى التاريخ اهم ملاحم نضال الشعب الفلسيطينى بثابته على ارضه ودفاعه ضد الاحتلال البغيض حتى يوم الإستقلال” .

قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 3200 فلسطيني على الأقل، من بينهم ما يزيد على 500 سقطوا جراء قصف إسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3200 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 11 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء جراء القصف المتواصل على قطاع غزة.  وتسبب قصف إسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني، شرقي مدينة غزة، بسقوط 500 قتيل فلسطيني، على الأقل.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، مما يعني أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع.

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