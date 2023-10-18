وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بشرم الشيخ

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الأربعاء مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بشرم الشيخ .

وتفقد وكيل الوزارة الصف الرابع والخامس الابتدائي وأجرى نقاشا مع الطلاب حول مفاهيم " الذكاء الاصطناعي" وانتصارات أكتوبر " واستخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي واستغلال الوقت استغلالا مثاليا، كما ناقش الطلاب حول ما يرمز إليه لون العلم المصري، وما قدمته مصر لنا وما ينبغي أن نقدمه لها.

ووجه وكيل الوزارة الطلاب بالاجتهاد وتنظيم الوقت وتنمية العقل بالقراءة الحرة وبناء الجسم بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن التعصب والاقتداء بالقدوة الحسنة واحترام الكبار ومساعدتهم عند الحاجة وعدم العبث بممتلكات الغير لإفسادها او اللهو بها

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من إدارة المدرسة وهيئة التدريس متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الأستاذ حنان إسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ.

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