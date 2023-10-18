8 ملايين جنيه.. سقوط متهم بغسل الأموال في قبضة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 8 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد مدير بإحدى الشركات لقيامه بالتعاقد مع (إحدى الشركات المملوكة للدولة)، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الشركات).

كما قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها حسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 8.760.000 مليون جنيه تقريبًا.

الأمن يرصد 349 قضية مخدرات خلال 24 ساعة



واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات مُكثفة في إطار التصدي لجميع أشكال الخروج عن القانون.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 349 قضية مواد مخدرة بإجمالى 397 متهمًا إلى جانب نجاح الحملات في تنفيذ 82770 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تفاصيل مقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في الطالبية



تباشر أجهزة الأمن بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد 4 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تربصوا للضحية أثناء عودته للمنزل بسبب خلافات الجيرة، ونشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل أحد المتهمين سلاحه الأبيض (سكين) فطعنوه عده طعنات مما أسفر عن مقتله في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث نتيجة خلافات بينهما حيث تعدى عليه 4 أشخاص بسلاح أبيض.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

من ناحية أخرى، تباشر أجهزة الأمن بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد 4 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تربصوا للضحية أثناء عودته للمنزل بسبب خلافات الجيرة، ونشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل أحد المتهمين سلاحه الأبيض (سكين) فطعنوه عده طعنات مما أسفر عن مقتله في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث نتيجة خلافات بينهما حيث تعدى عليه 4 أشخاص بسلاح أبيض.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.