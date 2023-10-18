لجنة الوطنية المصرية لليونسكو تناقش تعزيز القدرات الوطنية

عقدت لجنة الهدف الرابع إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق اجتماعها الثالث عشر بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

حضر اجتماع اللجنة الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات (التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط والتنمية الاقتصادية، جامعة الأزهر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة تعليم الكبار، قطاع المعاهد الأزهرية)، وأمانة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو بأعضاء اللجنة، معربًا عن سعادته بقيام الأعضاء بالأعمال المنوطة بهم للوصول إلى التعليم الجيد المُنصف والشامل للجميع، كما وجه الشكر إلى د. محمد سمير حمزة المُشرف السابق على اللجنة الوطنية لدعمه للجنة الهدف الرابع خلال الفترة الماضية.

وناقش اجتماع لجنة الهدف الرابع التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو المشروع المقترح من وزارة التخطيط بشأن "تعزيز القدرات الوطنية لمتابعة ورصد تنفيذ الهدف الرابع فى جمهورية مصر العربية.

واستعرض الاجتماع موقف الجهات المعنية من استيفاء مسح التعليم النظامي 2023، فضلاً عن متابعة الاستبيانات الخاصة بالبيانات الوصفية وبيانات السكان حسب العمر والجنس خلال الفترة من 2020 - 2022، بالإضافة إلى متابعة استبيانات معهد الإحصاء حول الأمية والتحصيل الدراسي، وكذلك استبيان الألكسو حول توطين الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، واستبيان الألكسو حول استعمال الأساليب الحديثة في التعليم ومناهج المعلمين في الدول العربية "التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي وتعليم الكبار".

أهمية اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية، فضلاً علي الدور الذي تقوم به "لجنة الهدف الرابع" والتي تعُد إحدى هذه اللجان.

وتُعتبر بمثابة مهمة قومية تتضافر جهود أعضاءها لإظهار ما يُحرزه التعليم المصري من تقدم لمواكبة التطورات الدولية، إضافة إلى أهمية هذه اللجنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث إن لجنة الهدف الرابع هي المعنية برصد وتقييم غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، والذي يتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

