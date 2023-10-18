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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

درويش: الكشف عن شعار وتميمة بطولة العالم البارلمبية للكرة الطائرة قريبا

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة البارالمبي للسيدات

كشف اللواء منصور درويش  المتحدث الرسمى لبطولة العالم للكرة الطائرة  البارالمبي والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 19 دولة ، ان اللجنة المنظمة  ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن شعار وتميمة البطولة ، وتفاصيل حفل الإفتتاح الذى تم التجهيز له منذ أيام قليلة ، والذى سيكون مفاجأة كبيرة.

وقال درويش ان الاجتماعات مع مختلف اللجان ، ومع أعضاء اللجنة المنظمة مستمرة بشكل يومى ، مع الدكتور مصطفى صادق  رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة و رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. 

وتعقد الاجتماعات بحضور كل من: الدكتور أحمد منطاش رئيس اللجنة المالية ، وعصام شحاتة  عضو مجلس الادارة ورئيس لجنتى الملاعب والحكام ، والسيد غريب إدريس عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الشئؤن القانونية والإقامة بالبطولة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ،  وأعضاء سكرتارية البطولة ، وأمين عبد المنعم مدير الاتحاد والجهاز الادارى للاتحاد ، ومحمد أسامة ومحمد سهدى ومحمد يحى لمناقشة استعداد كل لجنة على حدا .

أضاف اللواء منصور درويش أنه يتوجه بالشكر لكل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيلة الوزارة للتنمية الرياضية ، والأستاذ محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية ، والدكتور راشد محمد المسئول على اتحاد الطائرة البارالمبى ،  لما يقدموه من دعم للبطولة بتسهيل كافة الإجراءات والموافقات المختلفة مع الادارات الداخلية للوزارة ، والجهات الخارجية .

يشارك في البطولة 19 دول هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة ، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا ، يمثلوا 16 دولة ، أما منافسات السيدات ، فيشارك فيها 12 منتخبا ، من 12 دولة .

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