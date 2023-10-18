صدور العدد الأول من نشرة معلومات التنظيم والإدارة بسوهاج

صدر حديثا عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، العدد الأول من نشرة المعلومات، وهي نشرة دورية ربع سنوية، تصدرها المديرية لنشر كافة تفاصيل التنظيم والإدارة بالمحافظة، وكل ما يهم الموظف والمواطن من الأمور الدينية والسياسية.

واستهل العدد الجديد فى رحاب آية من آيات القرآن الكريم مع تفسير للشيخ محمد متولي الشعراوى، وأبرز فتاوى التنظيم والإدارة ومجلس الدولة لأكثر الموضوعات اهتماما لدى الموظف، وكل ما نشر بالجريدة الرسمية والوقائع ويهم الموظفين خلال الثلاثة أشهر الماضية، وسؤال وجواب في مجال الخدمة المدنية.

كما تضمن العدد أيضا إنجازات الادارات العامة والادارات بمديرية التنظيم والإدارة، ومجتمع الموظفين بالمديرية، بالإضافة إلى المعلومات العامة.





النشرة إعداد وتقديم مصطفى محمد عسكر، الباحث بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، بمشاركة قسم العلاقات العامة بالمديرية، ومراجعة قانونية مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة المدنية، وإشراف ومراجعة عامة عبد الناصر السيد محمود، مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى، والإشراف العام والتوجيه عصام هاشم الحناوي، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج.