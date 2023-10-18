الأمن يرصد 349 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات مُكثفة في إطار التصدي لجميع أشكال الخروج عن القانون.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 349 قضية مواد مخدرة بإجمالى 397 متهمًا إلى جانب نجاح الحملات في تنفيذ 82770 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط أقراص مُخدرة بأكثر من مليون جنيه ونصف في حملة أمنية بمطروح



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا.

جاء ذلك بعدما ألقي القبض على المتهم، وبحوزته 18 ألف قرص لمخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

الإيقاع بالمأذون المُزيف في الشرقية

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط منتحل صفة مأذون شرعى للنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية فى أبو كبير بالشرقية.

ضُبط المتهم وبحوزته مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات أجهزة الأمن، قيام شخص حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، في أبو كبير بالشرقية، بانتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

من ناحية أخرى، أصيب 11 شخصًا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت اخطارا من مستشفى الفيوم الجامعي بوصول 11 مصابا، بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وإنقلبت بهم بالطريق بعد مدخل الفيوم بحوالي 7 كيلو متر، وإنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلتهم إلى المستشفى، وتم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة علي جانب الطريق وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.