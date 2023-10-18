محافظ الدقهلية يكلف بسرعة تقديم المساعدة لأسرة بلا مأوي تقيم داخل نفق مشاه عزبة عقل

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء بجولة تفقدية داخل مدينة المنصورة التقي خلالها أحد الأسر بلا مأوي تقيم داخل نفق مشاه عزبة عقل الرابط بين شارع سعد الشربيني ومنطقة الحسينينة بنطاق حي شرق المنصورة وعلي الفور استدعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور وائل عبدالعزيز وكلفه بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهذه الأسرة.

ووجه " المحافظ " بسرعة توفير سكن ملائم للأسرة بأحد دور الرعاية وصرف المساعدات المالية اللازمة وتوفير فرصة عمل مناسبه لهم في القطاع الخاص ومتابعة حالتهم الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة .

ووجه " مختار " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمرور علي كافة الشوارع داخل مدينة المنصورة وإيداع كافة الحالات والأسر بلا مأوي دور الرعاية وتوفير المساعدات اللازمة لهم من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية والمجتمع المدني.

وفي ذات السياق أكد " مختار " علي أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية والحالات بلا مأوي لتوفير حياه كريمه لهم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و التى يضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات .

كما التقي " المحافظ " خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه لرئيس حي شرق المنصوره الدكتور عمرو عبدالعاطي بسرعة تلبية مطالبهم وحل مشاكلهم .