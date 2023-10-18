«الشرقاوي» يترأس قوافل المتابعة الميدانية للعملية التعليمية بمعاهد الشرقية الأزهرية

ترأس الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، أولى قوافل التفتيش العلمي والمتابعة الميدانية للعملية التعليمة بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية، وذلك بناء على تعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

واشتملت هذه القافلة على ثلاثة وثلاثين عضوا من أعضاء قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة العملية التعليمية فنيا وإداريا وخدميا، وانتشر أعضاء القافلة لتجوب الإدارات التعليمية المختلفة بمنطقة الشرقية التي كانت محلاَ للمتابعة.

وأشادت لجنة قوافل التفتيش العلمي والمتابعة الميدانية للعملية التعليمة بمعاهد منطقة الشرقية الشرقية، بجهود منطقة الشرقية الأزهرية في ضبط العملية التعليمية بجميع المراحل التعليمية ومعاهدها.