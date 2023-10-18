حزب المؤتمر: كلمة الرئيس تضمنت رسائل أبرزها دعم القضية الفلسطينية والسيادة المصرية خط أحمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم جاءت فى توقيت مهم للغاية، واصفًا: "حديث الرئيس جاء حاسمًا، رادعا، قويا وقطع الطريق على كل المحاولات التى تستهدف استدراج الدولة المصرية فى الأزمة او النيل من السيادة المصرية".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن حديث الرئيس تطرق إلى ثلاث موضوعات مهمة، وهى عدم المساس بالسيادة المصرية، وأنها خط أحمر، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجى، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية".

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطرق خلال حديثه على دعم مصر للقضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كافة الأصعدة، مؤكدا أن موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسرى للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضيه الفلسيطينية على حساب دول الجوار، مشيدا بموقف الدولة المصرية بما تقدمه من مساعدات إنسانية لأهل القطاع واننا جاهزين فور للسماح بفتح المعابر، وهو موقف يؤكد التزام مصر شعبا وحكومة بمساندة الشعب الفلسطينى ضد الاعتداء الغاشم على أرضه.