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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طارق عبدالعزيز: كلمات الرئيس السيسي خارطه طريق لإنقاذ السلام في الشرق الأوسط

النائب الوفدي طارق
النائب الوفدي طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب الوفدي طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بكلمات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس مؤكدا أنها تعتبر بحق خارطة طريق لإنقاذ السلام وإنقاذ للفلسطينيين وإنقاذ للمنطقة العربية من الانزلاق إلى حافة الهاوية ومصير مجهول من الحروب والدمار، موضحا أن مصر دولة ذات سيادة حافظت علي السلام كخيار استراتيجي وتعمل على استمراريته.

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وشدد عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الرئيس السيسي كشف  لكل العالم بكل صراحة عن العواقب الكارثية التي ستبدد السلام من جراء  فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ومابستتبعه من أعمال هجوميه قد تنطلق من سيناء، مما يودي إلى توسيع رقعة الصراع ، وهو الأمر سينسف كل الجهود التي حافظت علي السلام لعقود من الزمن.

ورحب عبدالعزيز بالمقترح المصري بنقل الفلسطيني الي صحراء النقب حتى انتهاء العملية العسكريه، هو بديل آمن، أن كانت النوايا الإسرائيلية صادقة فعلا بعودتهم إلى أراضيهم ، وعدم إخلاء سكان غزة ، وسكان الضفه لتصبح القضيه و الأرض بلا مواطنين .

وتابع عضو الشيوخ بأن 105 ملايين خلف القيادة السياسية رافضين لتهجير الفلسطينين إلى سيناء التى روتها دماء الشهداء المصريين في حرب العزة والكرامة في السادس من أكتوبر، مستعدين بالذهاب إلى سيناء حالا، وافتراش سيناء في ساعات، ولن نقبل بتصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب الأراضي المصرية.

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