مذيعو التليفزيون المصري يرتدون الزي الأسود حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني (شاهد)

قام مذيعو برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، بارتداء الزي الأسود حدادا على شهداء فلسطين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غزة والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد.

انتهاك صريح للقانون الدولي

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن ما حدث بالأمس جريمة حرب وإبادة وانتهاك صريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، ومذبحة جديدة وجريمة حرب جديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وهو ما جعل الحزن يخيم على العالم أجمع، لافتًا إلى أن مشهد الأمس أعاد للأذهان مذبحة بحر البقر التي حدثت في الثامن من إبريل 1970.

قطاع غزة

وتابع: "نتمنى أن يكون صباح خير على كل أهلنا في قطاع غزة وفلسطين وأن يكون اليوم بارقة أمل لوقف هذا الاعتداء الوحشي الذي يتم على مدار اليوم".

وختتم حديثه، قائلًا: "اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك، رحماك الله، رحماك يا أرحم الراحمين بأهلنا في غزة وفلسطين".