برنامج تدريبي عن مشروعات البحوث التنافسية بجامعة سوهاج

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجه التدريبي الدوري عن "مشروعات البحوث التنافسية"، والذي استهدف أعضاء هيئة التدريس من أساتذة مساعدين ومدرسين بكليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات الخاصة بإعداد مقترحات مشروعات بحثية للحصول على تمويلها كبحوث تنافسية من قبل الجهات المانحة للتمويل، إلى جانب تنمية جدارة البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس، مما يمكنهم من إجراء بحوثهم العلمية وتمويلها ونشرها بمجلات علمية مصنفة.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بالمشروعات التنافسية وجهات التمويل المختلفة للبحوث وأنواع المنح البحثية، وأيضاً معايير إختيار المشاريع البحثية للتمويل، والبنود المختلفة المتكون منها المشروع البحثي، مشيراً إلى أنه تم تقديم البرنامج لعدد ٢٠ مشارك على مدار يومين بمعدل ١٠ ساعات تدريب مباشر، شاملاً ذلك العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية الملائمة لتحقيق أهداف البرنامج، أهمها المناقشات وورش العمل والعروض وغيرها.

وجدير بالذكر انه حاضر بالبرنامج التدريبي الدكتور إسلام الشيخ المدير السابق لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة والأستاذ بكلية العلوم، حيث استعرض كيفية عرض مشكلة البحث وإعداد مقترح متكامل للمشروع البحثي، وأهم جهات التمويل الممكن التقدم إليها ونماذج التقدم ومتطلباته، وخطوات تقديم المشروع للتمويل حتى قبوله.