ننشر مواعيد وجدول إمتحانات محو الأمية بالمنيا

اعلنت هيئة تعليم الكبار بمحافظة المنيا ، عن جدول ومواعيد إمتحانات محو الأمنية بمراكز ومدن المنيا ، لشهر أكتوبر 2023 ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا .

وشمل جدول امتحانات محو الأمية ، مركز ومدينة المنيا يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة يوم الأثنين 23 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا يوم الأثنين 23 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة مطاي شمال المنيا يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة العدوة شمال المنيا يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 .