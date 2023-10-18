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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر مواعيد وجدول إمتحانات محو الأمية بالمنيا

جدول إمتحانات محو
جدول إمتحانات محو الأمية بالمنيا

اعلنت هيئة تعليم الكبار بمحافظة المنيا ، عن جدول ومواعيد إمتحانات محو الأمنية بمراكز ومدن المنيا ، لشهر أكتوبر 2023 ،  وذلك تحت رعاية  اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا .

وشمل جدول امتحانات محو الأمية ، مركز ومدينة المنيا يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 ،  مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة   يوم الأثنين  23 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا  يوم الأثنين 23 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة مطاي شمال المنيا يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة العدوة شمال المنيا يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 ، مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 .

 

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