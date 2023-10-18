مدير مستشفى فلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء (فيديو)

قال صهيب الهمص مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية، إنّ جيش الاحتلال نفذ جرائم دولية وإبادة جماعية لأهل غزة، وقطع الإمدادات الغذائية والدواء عن القطاع، واستهدف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

مستشفيات قطاع غزة

وأضاف “الهمص” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، أنّ الاحتلال أرسل تهديدات صريحة للمستشفيات في قطاع غزة بالإخلاء الفوري، ما يهدد حياة المرضى والجرحى، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وشدد مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز آخر الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المستشفيات والمدنيين في قطاع غزة.