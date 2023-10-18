عاجل
عاجل .. وزيرة الثقافة تُقرر تأجيل إقامة مهرجان القاهرة السينمائي في نسخة الـ45
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مدير مستشفى فلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء (فيديو)

قوت الاحتلال
قوت الاحتلال

قال صهيب الهمص مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية، إنّ جيش الاحتلال نفذ جرائم دولية وإبادة جماعية لأهل غزة، وقطع الإمدادات الغذائية والدواء عن القطاع، واستهدف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

txt

خبير: الغرب يرعى الإرهاب ويصمت عن الأعمال الوحشية في قطاع غزة

txt

3 رسائل من مفتي الجمهورية حول ما يحدث في غزة

مستشفيات قطاع غزة

وأضاف “الهمص” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، أنّ الاحتلال أرسل تهديدات صريحة للمستشفيات في قطاع غزة بالإخلاء الفوري، ما يهدد حياة المرضى والجرحى، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وشدد مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز آخر الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المستشفيات والمدنيين في قطاع غزة.

الجريدة الورقية