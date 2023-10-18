وزير الخارجية الإسباني يعلن زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بمقدار 21 مليون يورو

أعلن خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، عن زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هذا العام إلى 21 مليون يورو بدلًا من 4 ملايين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

قطاع غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وزير الخارجية الإسباني

جدير بالذكر أن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، أعلن في مؤتمر صحفي أمس، إن بلاده ستزيد مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة بحزمة قيمتها مليون يورو (1.06 مليون دولار)، وأنها مُستعدة لإرسال المزيد.

وأكد أنه يجب أن تصل المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة، وإسبانيا مستعدة وعازمة على المشاركة، لافتا إلى أن حزمًا إضافية ستأتي، لأن كل شيء يشير إلى الحاجة للمزيد من المساعدات.