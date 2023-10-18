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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مذيع يبكي على الهواء بسبب أحداث القصف في خان يونس (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أجهش المذيع رعد عبدالمجيد، بالبكاء على الهواء، ولم يستطع أن يسيطر على نفسه، وذلك أثناء حديثه عن الأوضاع في خان يونس بفلسطين.

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3 رسائل من مفتي الجمهورية حول ما يحدث في غزة

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المفتي: نُهِيبُ بِالمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَتَضَامَنَ لإِيصالِ المُسَاعَدَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ إلى غزة

 

وقام “عبدالمجيد” بإعطاء الكلمة لمراسلة القناة "القاهرة الإخبارية" في غزة، لتؤكد أن القصف متواصل حتى اللحظة في خان يونس.

وشددت على أن هناك استهدافات في أماكن عديدة إلا أن الحدث الأكبر هو استهداق المستشفى المعمداني وسط غزة، مضيفة: "المجزرة جعلتنا نشعر جميعا بالعجز وأصبحنا نرى الأحداث الأخرى صغيرة، وما يجري جعلنا نرى المقاييس مختلفة تجاه الأحداث المحيطة".

ووجه المذيع رسالة إلى الشعب الفلسطيني، قائلًا: "عظم الله أجركم بالمصاب الجلل الذي أصاب غزة بمجزرة أصابت الأطفال والنساء، مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال والعالم الذي يغض البصر عما يجري هناك في غزة، مجزرة جديدة شهدناها ونشهدها اليوم".

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