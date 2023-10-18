مذيع يبكي على الهواء بسبب أحداث القصف في خان يونس (شاهد)

أجهش المذيع رعد عبدالمجيد، بالبكاء على الهواء، ولم يستطع أن يسيطر على نفسه، وذلك أثناء حديثه عن الأوضاع في خان يونس بفلسطين.

وقام “عبدالمجيد” بإعطاء الكلمة لمراسلة القناة "القاهرة الإخبارية" في غزة، لتؤكد أن القصف متواصل حتى اللحظة في خان يونس.

وشددت على أن هناك استهدافات في أماكن عديدة إلا أن الحدث الأكبر هو استهداق المستشفى المعمداني وسط غزة، مضيفة: "المجزرة جعلتنا نشعر جميعا بالعجز وأصبحنا نرى الأحداث الأخرى صغيرة، وما يجري جعلنا نرى المقاييس مختلفة تجاه الأحداث المحيطة".

ووجه المذيع رسالة إلى الشعب الفلسطيني، قائلًا: "عظم الله أجركم بالمصاب الجلل الذي أصاب غزة بمجزرة أصابت الأطفال والنساء، مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال والعالم الذي يغض البصر عما يجري هناك في غزة، مجزرة جديدة شهدناها ونشهدها اليوم".