حُكم رادع بحق المتهم بالتعدي على طالب في السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، عاملًا بتهمة خطف طالب وهتك عرضه في السلام، بالسجن المشدد 15 سنة.

التحقيقات مع المتهم كشفت أنه خطف المجنى عليه الذي لم يتجاوز السادسة عشر من عمره بالإكراه بأن أشهر في وجهه سلاحا أبيض ما بث الرعب في نفسه وشل حركته وتمكن من اقتياده إلى مكان بعيد عن أعين الناس بأحد العقارات غير المأهولة بالسكان وهتك عرضه بالقوة والتهديد.

في سياق آخر، أمر قاضي المعاضات بالجيزة، باستمرار حبس سائق طعن زميله 3 طعنات وسط الشارع في إمبابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم أقدم على طعن السائق بـ3 طعنات، لوجود علاقة عاطفية بين الضحية وزوجة المتهم، وأن هناك علاقة عاطفية مع زوجة المتهم أثناء انفصالها عن زوجها منذ فترة، وانقطعت عقب عودتها لزوجها.

وأفادت التحقيقات أن الضحية حاول التردد عليها، أملا منه لإعادة تلك العلاقة إلا أنه فوجئ حال مقابلته لها في منطقة سكنها، بقيام زوجها بالتعدي عليه بسكين كان بحوزته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

فيما شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة طفلة، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر للمقطورة نتج عنه انهيار الحمولة على الطريق دون حدوث إصابات بشرية، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بتلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي / دائرة المركز .



انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قادمة من محافظة قنا أتجاه محافظة أسيوط محملة بطفله قيادة "حسام . م . م . ف" 35 سنة سائق ومقيم دائرة مركز طما بالطريق المشار اليه إنفجر الإطار الأمامي الأيسر للمقطورة مما أدى إلى كسر الدنقل وإنقلابها بنهر الطريق وإنسكاب حمولة المقطوره المحملة دون حدوث ثمة إصابات.



وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.



تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وتسيير حركة المرور بالطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.