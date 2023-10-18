ثقافة الفيوم تناقش أهمية مشاركة ذوي الهمم في العملية الانتخابية

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

وفي سياق برامج هيئة قصور الثقافة لدعم تمكين ذوي القدرات الخاصة، ودمجهم داخل المجتمع، أقام قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة بعنوان '' أهمية مشاركة ذوي الهمم في نجاح العملية الانتخابية''، بمدرسة الأمل للصم والبكم بنين دمو، وبمشاركة أحمد الجنيدي مترجم الإشارة بالمدرسة، تحدث الدكتور بسام محروس موجه بالتربية والتعليم، عن معني الانتخابات وأهميتها، مؤكدا علي قيمة حب الوطن، والانتماء له، وأن نبذل كل غال وثمين من أجل وطننا، مشيرا إلي أهمية مشاركة ذوي الهمم في نجاح العملية الانتخابية، كفئة هامة من فئات المجتمع، وتشجيعهم علي المطالبة بحقوقهم، التي كفلها لهم القانون، لذا يجب أن يشارك ذوي الهمم بحقهم الدستوري في الانتخابات.

في سياق آخر، نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية التابعة لفرع ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان '' أهمية التغذية الصحية وسلامة الغذاء''، بمدرسة الثانوية بنات، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة، ناقشت خلالها رضا عبد العظيم الرائدة الريفية بإدارة طامية الصحية، أهمية الغذاء الصحي والسليم في بناء جسم الإنسان، من خلال إدخال الخضروات في جميع الوجبات، وتناول الفاكهة، وممارسة الرياضة يوميا، مع ضرورة الإبتعاد عن الدهون المتحولة، والإفراط في تناول السكريات والأملاح، خاصة في هذه المرحلة العمرية، تجنباً للإصابة بالأنيميا، والتي تؤثر أيضا على التركيز وتسبب مشاكل صحية عديدة، كما أكدت على ضرورة تنوع الغذاء الصحي، للإستفادة بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، وأثر ذلك علي صحة الأسرة، أشارت أيضا إلي المبادرة الرئاسية وحملة '' 100 يوم صحة ''، التي تقدم خدمات كشف مجاني لجميع الفئات، من خلال مراكز العيادات المتنقلة.

وشهدت أيضا مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، يوم ثقافي ترفيهي مع طلاب مدارس التربية الفكرية، والأمل للصم والبكم بنات، ومدرسة السلام رياض الأطفال، وتحت عنوان '' سلوكى فى المنزل'' ناقشت هناء حسن مسئولة مكتبة الطفل، بعض السلوكيات الخاطئة، والتي يجب الابتعاد منها، إلي جانب مسابقات ترفيهية نفذتها رضا محمد، وورشة حكي، وعرض مسرح عرائس حول قيمة الاحترام، نفذه كل من عبير ناجى، رضا محمد، هند عبدالتواب أخصائي الطفل.