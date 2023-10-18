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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميسي يواصل تحطيم الأرقام ويؤكد : نملك اللاعبين الأفضل تاريخيًا

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على بيرو بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم ٢٠٢٦ والتي ستقام باستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية و المكسيك وكندا .

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ونجح النجم ليونيل ميسي في تحقيق انجاز كبير بتسجيله هدفي منتخب بلاده ليرفع رصيده من الأهداف في تاريخ تصفيات كأس العالم إلى ٣١ هدفا ويصبح الهداف التاريخي لها متخطيا النجم الاورجوياني لويس سواريز والذي يملك ٢٩ هدف. 

أرقام ميسي

وسجل ليونيل ميسي هدفي الارجنتين في مواجهة بيرو الاول من تسديدة مباشرة بعد تمريرة من نيكولا جونزاليس بينما سجل الهدف الثاني بعد عمل جماعي رائع للتانجو انهاه ميسي في شباك المنتخب البيروفي .

هذا هو الفوز الرابع على التوالي لمنتخب الارجنتين الذي تصدر تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم ٢٠٢٦ بالعلامة الكاملة. 

تصريحات ميسي

وعقب المباراة أكد ليونيل ميسي ان المنتخب الحالي للأرجنتين ربما يكون الأفضل على  الإطلاق تاريخيا قائلا : هذا الفريق لا يصدق . في كل مباراة يلعبها يؤكد انه الأفضل في التاريخ .بعد الفوز بكأس العالم اعتقد اننا تطورنا كثيرا للأفضل فقد زادت ثقتنا في أنفسنا و ولدينا خبرات كبيرة ورغبة عارمة في تحقيق الفوز إلى جانب اننا متحدون ولدينا شعور دوما بتحقيق الفوز . اتمنى ان نواصل التقدم و ان نستمر على مثل هذا الأداء .

اما ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الارجنتين فقد اشاد بفريقه مؤكدا ان كل الاعبين قدموا مباراة كبيرة خاصة ميسي الذي نجح في تقديم المزيد من ابداعاته مشددا على التفاهم الكامل بين ميسي وجميع لاعبي الارجنتين . 

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