تفاصيل مقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في الطالبية

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد 4 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تربصوا للضحية أثناء عودته للمنزل بسبب خلافات الجيرة، ونشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل أحد المتهمين سلاحه الأبيض (سكين) فطعنوه عده طعنات مما أسفر عن مقتله في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث نتيجة خلافات بينهما حيث تعدى عليه 4 أشخاص بسلاح أبيض.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ضبط 6 عناصر إجرامية في الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة .

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مقيمين بمحافظة الدقهلية - مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ما بين "شروع فى قتل – مخدرات وسلاح نارى – إطلاق أعيرة نارية" ، ومحكوم عليهم فى قضايا أبرزها "إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة – مخدرات" بالسجن المؤبد) من المتجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وتم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 6 خزينة وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كميات من مخدرى الهيروين والآيس – 200 قرص مخدر) ، وكذا ضبط (سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبالغ مالية – 4 ميزان حساس) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل لاتهامه بسرقة أجزاء حديدية من أبراج كهرباء في الصف



أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط بمنطقة الصف

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاطل "له معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وضبط بحوزته سيارة نصف نقل "دون لوحات معدنية" مُحملة بـ (15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدي).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـي ارتكاب وقائع السرقة.