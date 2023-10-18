تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في إمبابة

أمر قاضي المعاضات بالجيزة، باستمرار حبس سائق طعن زميله 3 طعنات وسط الشارع في إمبابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم أقدم على طعن السائق بـ3 طعنات، لوجود علاقة عاطفية بين الضحية وزوجة المتهم، وأن هناك علاقة عاطفية مع زوجة المتهم أثناء انفصالها عن زوجها منذ فترة، وانقطعت عقب عودتها لزوجها.

وأفادت التحقيقات أن الضحية حاول التردد عليها، أملا منه لإعادة تلك العلاقة إلا أنه فوجئ حال مقابلته لها في منطقة سكنها، بقيام زوجها بالتعدي عليه بسكين كان بحوزته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط 6 عناصر إجرامية في الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة .

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مقيمين بمحافظة الدقهلية - مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ما بين "شروع فى قتل – مخدرات وسلاح نارى – إطلاق أعيرة نارية" ، ومحكوم عليهم فى قضايا أبرزها "إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة – مخدرات" بالسجن المؤبد) من المتجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وتم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 6 خزينة وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كميات من مخدرى الهيروين والآيس – 200 قرص مخدر) ، وكذا ضبط (سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبالغ مالية – 4 ميزان حساس) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل لاتهامه بسرقة أجزاء حديدية من أبراج كهرباء في الصف



أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط بمنطقة الصف

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاطل "له معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وضبط بحوزته سيارة نصف نقل "دون لوحات معدنية" مُحملة بـ (15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدي).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـي ارتكاب وقائع السرقة.