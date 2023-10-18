جامعة سوهاج تستعد لزيارة لجنة الأعلى للجامعات..تمهيداً لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

تستعد جامعة سوهاج لزيارة ميدانية من لجنة المجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن هذه الكلية فريدة من نوعها على مستوى وسط وجنوب الصعيد، وتعد إضافة قوية للجامعة وللمجتمع الخارجي.

وأكد النعماني علي أهمية الدعم الهائل الذي يقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء عدد من الكليات الجديدة، بهدف إعداد وتخريج كوادر متميزة في العديد من التخصصات البينية التي تخدم المجتمع في شتى المجالات، وتلبيي مُتطلبات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن الكلية ستؤهل الطلاب للعمل في عدد من التخصصات مثل الرقابة البيئة، تقييم الأثر البيئي، تكنولوجيا صناعة السكر، تكنولوجيا صناعة الأسمنت، تكنولوجيا تنقية مياه الشرب والصرف، تكنولوجيا التعدين والبترول، السلامة والصحة المهنية، الإستزراع السمكي وتكنولوجيا المصايد، إدارة المخاطر البيئية، تكنولوجيا النانو وإستخدامها في مختلف المجالات، الي جانب نظم المعلومات والنمذجة البيئية والتنوع الحيوي والاستدامة البيئية.

وأشار حمدي حسانين أستاذ بكلية العلوم إلي أن الزيارة ستتضمن تفقد المبني وتقييم مقومات الكلية وتجهيزاتها، والوقوف على مدي ملائمة إمكانات الكلية لأداء العملية التعليمية بأعلى مستوى من الجودة.