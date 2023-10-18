رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لـ منتدى الحزام والطريق

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، والتى يحضرها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وبدأت فعاليات المنتدى باستقبال الرئيس الصيني شي جين بينج، للمشاركين من رؤساء الدول والحكومات، والتقاط صورة تذكارية جماعية. كما ألقى الرئيس الصيني كلمة رحب في مستهلها بالحضور، واستعرض خلالها أبرز النتائج التي تحققت فى إطار مبادرة "الحزام والطريق" والآفاق المستقبلية المنشودة على مدار عشرة أعوام منذ انطلاقها.

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده التزمت على مدار العقد الماضي بالدفع نحو التعاون الدولي في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وهو ما امتد من أوراسيا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لافتاً إلى أن نحو 150 دولة و 30 منظمة دولية وقعت على وثائق تعاون مع الصين في إطار هذه المبادرة، كما دخل التعاون في مرحلة التنفيذ وتحويل الخطط إلى مشروعات.

وأضاف الرئيس الصيني في كلمته أن بلاده عملت على ترابط العالم برياً وبحرياً وجوياً وسيبرانياً، مما عزز تداول السلع والتكنولوجيا والأفراد بين دول العالم من خلال الممرات الاقتصادية.

وأعلن الرئيس الصيني عن مجموعة من محاور العمل المقبلة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ومن بينها بناء شبكة تواصل عالية الجودة وتعزيز التجارة الالكترونية وإطلاق منصة لتمويل المشروعات بقيمة 350 مليار يوان صينى، وكذا ضخ 80 مليار يوان صيني لصندوق الحرير.