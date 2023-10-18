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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاني شكري: العتال رفض التواجد في القائمة الموحدة لهذا السبب

هانى العتال
هانى العتال

أكد هاني شكري المرشح على منصب عضوية نادي الزمالك، أن هاني العتال رفض فكرة الدخول في القائمة الموحدة في منصب غير منصب النائب.

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قال هاني شكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك عشوائية كبيرة جدا في ميزانية نادي الزمالك وإدارته خلال السنوات الماضية" 
وأضاف: "هاني العتال أراد خوض الانتخابات مع القائمة الموحدة في منصب النائب، ولكن عندما يكون معي هشام نصر، لن يكون عدلا أن يتم تواجد هاني العتال في المنصب ذاته" 
وواصل: "هاني العتال رفض فكرة التواجد في القائمة الموحدة بأي منصب أخر" 
واختتم: "أتوقع فوز القائمة الموحدة بالكامل، وهاني برزي قادر على شراء نادي بأكمله وليس الترشح في منصب الرئاسة فقط"
 

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