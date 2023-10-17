الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عبر فيديو مع فيليب لازاريني

أبو الغيط يؤكد ضرورة الضغط على اسرائيل لفتح ممر لإدخال المساعدات إلى غزة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح ممر إنساني لإدخال المساعدات من مصر إلى قطاع غزة والامتناع عن استهداف معبر رفح كما فعلت في السابق أكثر من مرة.


وحسب بيان الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في اجتماع عقده أبو الغيط عبر فيديو مع  فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).


وأوضح البيان أن الاجتماع تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة على نحو تفصيلي بما في ذلك الاحتياجات المطلوبة على نحو عاجل قبل انهيار الوضع وتدهوره إلى أزمة صحية وإنسانية شاملة غير مسبوقة في القطاع المحاصر لسنوات الذي يتعرض لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة حيث استمع أبو الغيط لاستعراض قدمه لازاريني في هذا الصدد.


وأضاف أن الطرفين اتفقا على أن الحرب الجارية على المدنيين في قطاع غزة تخاض من دون أي قواعد وبلا أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني وأن المسؤولية في هذه الجرائم اليومية لا تقع على الاحتلال الإسرائيلي وحده وإنما على المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ لقوانين الحرب والمذابح التي ترتكب بحق الأبرياء.


كما اتفق الجانبان على أن الأولوية الآن هي فتح خط إمداد إنساني إلى داخل قطاع غزة بما يضمن إدخال الماء والطعام والوقود.
وعبر أبو الغيط عن انزعاجه الشديد حيال التقديرات التي استمع إليها من لازاريني من أن السكان في قطاع غزة سوف يتعرضون عما قريب لخطر الموت بسبب غياب المياه النظيفة إضافة إلى الاحتمالات الكبيرة لانتشار الأمراض والذي أكد من خلاله المفوض الاممي ان كل يوم يمر يضاف إلى المعاناة التي تفوق احتمال سكان القطاع.


 

 

 

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