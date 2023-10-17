الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنجلترا تهزم إيطاليا بثلاثية وتعزز صدارتها بتصفيات يورو2024

إنجلترا وإيطاليا
إنجلترا وإيطاليا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا علي نظيره منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

إقرأ أيضًا..

txt

إنجلترا تتعادل مع إيطاليا في شوط أول مثير بتصفيات يورو2024

txt

تشكيل انجلترا لمواجهة إيطاليا في تصفيات أمم اوروبا 2024

افتتح التسجيل في المباراة المنتخب الإيطالي بعدما أرسل جيوفاني دي لورينزو عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسددها جانلوكا سكاماكا في  الشباك في الدقيقة 15 من بداية المباراة .

ثم تعادل منتخب إنجلترا عن طريق نجمه هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء. 

في الشوط الثاني نجح الأسود الإنجليزية في تسجيل هدف التقدم الاول من كرة صاروخية سجلها ماركوس راشفورد في الدقيقة 57 .

ثم ضعاف النتيجة هاري كين مسجلا الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له في المباراة في الدقيقة 78.

وبهذة النتيجة عزز منتخب إنجلترا صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية برصيد 16 نقطة، فيما يأتي منتخب إيطاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط. 
 

مواد متعلقة

هندرسون يتحدث عن منتخب إنجلترا رغم هجوم الجماهير

بوين يستعيد ثقته بالعودة لتشكيلة منتخب إنجلترا

منتخب إنجلترا يسقط أسكتلندا بثلاثية رائعة ودياً

تشكيل إنجلترا لمواجهة منتخب إسكتلندا الودية

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام إنجلترا بنهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة

بيلنجهام يغيب عن منتخب إنجلترا لهذا السبب

ريال مدريد يدخل السباق لضم هداف منتخب أنجلترا

الجريدة الورقية