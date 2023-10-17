إنجلترا تهزم إيطاليا بثلاثية وتعزز صدارتها بتصفيات يورو2024

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا علي نظيره منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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افتتح التسجيل في المباراة المنتخب الإيطالي بعدما أرسل جيوفاني دي لورينزو عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسددها جانلوكا سكاماكا في الشباك في الدقيقة 15 من بداية المباراة .

ثم تعادل منتخب إنجلترا عن طريق نجمه هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

في الشوط الثاني نجح الأسود الإنجليزية في تسجيل هدف التقدم الاول من كرة صاروخية سجلها ماركوس راشفورد في الدقيقة 57 .

ثم ضعاف النتيجة هاري كين مسجلا الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له في المباراة في الدقيقة 78.

وبهذة النتيجة عزز منتخب إنجلترا صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية برصيد 16 نقطة، فيما يأتي منتخب إيطاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

