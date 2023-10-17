الداخلية: تطوير طريق الواحات وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة حفاظا على سلامة المواطنين

كشفت المتابعة الأمنية والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، تفاصيل ما نشر عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنًا تعليق التمس خلاله أحد المواطنين توفير إضاءة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حرصًا على سلامة المواطنين.

الداخلية.. تطوير طريق الواحات وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة حفاظا علي سلامة المواطنين

و تبين بالفحص والتحريات ؛ أن الطريق المشار إليه يشهد حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة، والتي تشمل توسعة الطريق وأستحداث طريق خدمة في الاتجاهين، وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة وجار المتابعة مع الجهات المعنية بالتنفيذ لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بمطروح

وفي واقعة اخري ، تعرض 7 أشخاص للاصابة ، جراء انقلاب سيارة ربع نقل طريق براني مطروح قرية المثاني البحرية ، أمام أبو الغللة قرب مدينة براني ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى براني المركزي وتوالت النيابة التحقيق .

وافادت التحريات ؛ إن الحادث وقع أمام قرية المثاني البحرية أبو الغللة طريق براني مطروح انقلاب سيارة ربع نقل، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى براني المركزي لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف أطباء المستشفى.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ونقلهم إلى مستشفى براني

وخلف الحادث عن إصابة كلا من "عمر طاهر العميري وعلاء حمد عايزينه وخالد حمد العميري وعبدربه محمد ناجي وياسر محمد علي وإبراهيم حمد العميري وحسن أنور عطية، جميعهم يعانون من قدمات وسحاجات متفرقة بالجسم يتلقون العلاج اللازم تحت إشراف أطباء المستشفى.

وفي الوقت نفسه ، تم عمل المحضر اللازم تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.