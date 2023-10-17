غداً..مُحاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين

تستكمل محكمة جنح الأميرية،غداً الأربعاء، مُحاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

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وأقرت المُتهمتان عند مناقشتهماعن مصدر المضبوطات بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية.

واعترفتا بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.