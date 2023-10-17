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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فرنسا تضرب أسكوتلندا بثلاثية في الشوط الأول

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

أنتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي على نظيره الاسكوتلندي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية التي تقام بينهما حاليا على ستاد بيير موروي .

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افتتح التسجيل في المباراة بيلي جيلمور لاعب منتخب أسكوتلندا فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ثم تعادل الديوك سريعا عن طريق بنامين بافارد في الدقيقة 16 .

ثم أضاف بافارد الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي في الدقيقة 25 ، قبب نهاية الشوط الأول خطف كيليان مبابي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

بدأ منتخب فرنسا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: ماينان. 

الدفاع: ثيو هيرنانديز، كلاوس، كوناتي وبافارد. 

الوسط: تشواميني، كامافينجا وجريزمان. 

الهجوم: عثمان ديمبيلي، جيرو ومبابي. 

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