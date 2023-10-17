فرنسا تضرب أسكوتلندا بثلاثية في الشوط الأول

أنتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي على نظيره الاسكوتلندي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية التي تقام بينهما حاليا على ستاد بيير موروي .

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افتتح التسجيل في المباراة بيلي جيلمور لاعب منتخب أسكوتلندا فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ثم تعادل الديوك سريعا عن طريق بنامين بافارد في الدقيقة 16 .

ثم أضاف بافارد الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي في الدقيقة 25 ، قبب نهاية الشوط الأول خطف كيليان مبابي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

بدأ منتخب فرنسا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، كلاوس، كوناتي وبافارد.

الوسط: تشواميني، كامافينجا وجريزمان.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، جيرو ومبابي.