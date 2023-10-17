الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

محمد البدري: سيناء خط أحمر.. والقضية الفلسطينية مصرية والتاريخ يشهد

محمد صلاح البدري
محمد صلاح البدري

أكد الناىب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن سيناء بالنسبة لشعب مصر العظيم الأبي، ليست مجرد محافظة أو نطاق جغرافي مصري ،وأنما رمزا للصمود والمقاومة والنصر والعزيمة والعزة والكرامة، لذلك فإن الحديث عن التفريط فى سيناء بأي شكل من الأشكال مرفوض وخطا أحمر للمصريين.

وأضاف "البدري" فى بيان له منذ قليل، أن محاولة قوات الاحتلال الاسرائيلية وبعض الدول التي تناصرها فى الخارج، لإقناع اشقائنا الفلسطينيين بالخروج من أرضهم والاتجاه جنوبا ناحية الحدود المصرية وخاصة سيناء، بات أمرا مكشوفا للقاصي والداني، و الهدف منه هو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المصريين والفلسطينين والعرب وكل من يمتلك ضميرا وتحركه الإنسانية، يعولوا كثيرا على قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي من المنتظر أن يشارك فيها عددا كبيرا من قادة العالم.

وأكد أن القضية الفلسطينية لطالما كانت قضية مصرية منذ قديم الأزل، يشهد عليها التاريخ والشعبين الشقيقين، موضحا أن مصر لن تتخلى عن القدس والفلسطينيين حتى يحصلوا على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

مواد متعلقة

جبالي يُشارك في اجتماع افتراضي طارئ لرؤساء البرلمانات الإسلامية بشأن أوضاع فلسطين

طارق عبد العزيز: تفويض شعبي لتحركات القيادة السياسية لحماية الأمن القومي ودعم فلسطين

طلب برلماني لوزير التعليم للوقوف علي أسباب استبعاد 14 ألف معلم

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون منح التزام بناء وتطوير ميناء سفاجا

البرلمان يوافق على مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبي بناء وتطوير البنية الفوقية

النواب يوافق على اتفاقيتي فيينا لإرشادات الطرق والسير عليها

رئيس مجلس النواب يقرر شطب عبارة نائب من المضبطة

مجلس النواب يوافق علي تعديلات قانون سجل المستوردين
الجريدة الورقية