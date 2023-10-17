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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنجلترا تتعادل مع إيطاليا في شوط أول مثير بتصفيات يورو2024

إنجلترا وإيطاليا
إنجلترا وإيطاليا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره منتخب إيطاليا بهدف لكل منهما في المباراة المقامة بينهما على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب لاعبي المنتخبين، حيث سدد راشفورد كرة قوية للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 12 ولكن مرت أعلى العارضة.

وبعد دقائق نجح المنتخب الإيطالي في تسجيل هدف التقدم بعدما أرسل جيوفاني دي لورينزو عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسددها جانلوكا سكاماكا في  الشباك في الدقيقة 15 من بداية المباراة .

ثم تعادل منتخب إنجلترا عن طريق نجمه هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. 

تشكيل  منتخب إنجلترا 

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماجواير، كيران تريبير

في خط الوسط: ديكلان رايس، كالفن فيليبس، جود بيلينجهام

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيل فودين وهاري كين

تشكيل إيطاليا 
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، جورجيو سكالفيني، فرانشيسكو أتشيربي، ديستني أودوجيو

في خط الوسط: بريان كريستانتي، دافيد فراتيسي، نيكولو باريلا

في خط الهجوم: دومينيكو بيراردي، ستيفان الشعراوي وجانلوكا سكاماكا

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